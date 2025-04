Una finestra su Termoli, come crescere in riva al mare

TERMOLI. La consegna della stampa in bianco e nero che Stefano Leone ha donato al Comune di Termoli è come un flashback nella mente, recentissima e d’annata, ‘Memories’, come la hit dance dei Netzwerk, in quegli anni (un po’ prima del 1995), sono nata e cresciuta in un posto di mare.

Mi affaccio dalla finestra della mia camera e lo vedo tutte le mattine, solo, nella sua semplicità.

Così, gli voglio assomigliare e mi vesto di leggerezza anche io, mentre mi preparo ad affrontare un nuovo giorno.

Come le onde che si increspano lungo la riva e si muovono avanti e indietro senza fermarsi, anche i miei capelli volteggiano al soffio del vento e seguono la sua direzione vibrando nell’aria.

Percorro a piedi le strade che conosco ma ogni volta mi perdo, perché nessun posto è mai lo stesso quando sullo sfondo i colori del litorale si mescolano con quelli della mia anima.

Come un acquerello, la linea dei contorni si fonde col paesaggio e la prospettiva cambia in base a come pongo lo sguardo su di essa.

Camminando per la via del corso, mi ricordo di quando ero più giovane ed aspettavo il sabato per incontrare gli amici.

Il tempo sembrava cristallizzarsi tra le vetrine dei negozi e i divanetti dei locali che affollano il centro

Poi, l’andirivieni tra le mura del paese vecchio, dove era bello perdersi nelle viuzze e ritrovarsi davanti ad un gelato in Piazza Duomo.

Se chiudo gli occhi, posso ancora scorgere la sorpresa sui volti delle giovani coppie che si incontravano dopo qualche timido messaggio scambiato su Msn e non riuscivano a trattenere l’imbarazzo, che pure tenersi per mano faceva sussultare il cuore.

Ricordo quando i miei genitori mi portavano a passeggiare al porto; ammiravo i pescherecci e mi sembravano velieri. Un giorno hanno portato al largo i miei sogni di bambina e quando sono tornati ero una giovane adulta.

Il sei aprile scorso, il mare ci ha regalato l’emozione di un avvistamento senza precedenti, quello che aleggia tra le vele dell’Amerigo Vespucci e che ci arriva nella sua maestosa eleganza senza tempo, avvolto dalla foschia di una domenica uggiosa, come l’Olandese Volante che solca il mare in eterno.

Nell’illusione ottica di un attimo senza fine, sparisce all’orizzonte e così io torno al presente.

Intanto, salgo la gradinata del porto, la pioggia lava via la nostalgia del ricordo e continuo a camminare.

Più avanti, una signora si affaccia alla finestra, mi guarda e mi sorride.

Era un bel giorno per stare a Termoli.

Angelica Silvestri