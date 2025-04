50 ore contest cinematografico: verso la serata finale

CASTELMAURO. La quinta edizione del 50 Ore Contest Cinematografico si prepara a vivere la sua serata conclusiva il 12 aprile a Castelmauro, dopo tre giorni intensi di creatività e cinema. Dal 4 al 6 aprile, infatti, il piccolo borgo molisano si è trasformato in un vero e proprio villaggio del cinema, ospitando giovani cineasti impegnati nella sfida di realizzare un cortometraggio in sole 50 ore.

La gara, organizzata dall’Associazione cinematografica Lilly sotto la Direzione artistica di Simone D’Angelo, ritorna, dopo uno stop di alcuni anni, anche grazie al contributo della Regione Molise, tramite l’Avviso Pubblico “Intervento a sostegno delle società e degli enti di promozione culturale e turistica” dell’Assessorato Cultura e Turismo, e a quello del Comune di Castelmauro, che ha inoltre aperto le porte del proprio paese ai giovani cineasti che hanno partecipato al contest.

Le troupe hanno vissuto un’esperienza unica, immersi nella bellezza e nella tranquillità di Castelmauro, che ha accolto con entusiasmo questa iniziativa. Il contrasto tra la frenesia della produzione cinematografica e la vita lenta del borgo ha creato un’atmosfera magica, dove tradizione e innovazione si sono incontrate. “I piccoli paesi come Castelmauro hanno tanto da offrire: storia, natura e accoglienza,” ha dichiarato Simone D’Angelo, direttore artistico del contest. “Il cinema non è solo un mezzo per esprimere creatività, ma anche uno strumento potente per valorizzare il territorio e scoprire nuovi talenti. Il Molise è una regione ricca di cultura e paesaggi straordinari che meritano di essere raccontati attraverso il grande schermo. Ci auguriamo che questa iniziativa sia di stimolo per la creazione di una Film Commission, oramai diventata urgente per lo sviluppo di una filiera produttiva cinematografica nella nostra regione.”

Il coinvolgimento della comunità locale è stato fondamentale: i cittadini di Castelmauro hanno vissuto con entusiasmo l’arrivo delle troupe, contribuendo a creare un clima di collaborazione e scambio culturale. Eventi come questo non solo promuovono il territorio, ma lo rendono protagonista, aiutando a rivitalizzare il tessuto sociale.

La serata finale promette emozioni: oltre alla proiezione dei cortometraggi finalisti, sarà presente una giuria tecnica, composta da esponenti del settore cinematografico e sociale, e una giuria popolare formata dal pubblico presente che voterà i corti vincitori. Grande novità di quest’anno è la presenza, in qualità di conduttore, di Nicola “Tinto” Prudente, storico volto RAI, che arricchirà la serata con la sua esperienza e carisma. La serata vedrà inoltre la “presenza” dell’Intelligenza Artificiale, impersonata dall’attrice Sara Guardascione in un monologo teatrale inedito.

Ad arricchire l’evento, nel pomeriggio si terrà un workshop gratuito su Produzione cinematografica e AI, tenuto da Mateusz Miroslaw Lis: l’Intelligenza Artificiale è il tema portante di questa edizione. Per questo, l’organizzazione ha tenuto a invitare Lis, uno dei massimi esperti in Italia di AI applicata al cinema.

Un’occasione imperdibile per chi ama il cinema o desidera vivere un’esperienza unica nel cuore del Molise. La qualità dell’evento e l’impegno degli organizzatori dimostrano che il 50 Ore Contest Cinematografico è molto più di una competizione: è un’opportunità per celebrare il talento, la cultura e le bellezze del territorio.

L’appuntamento è il 12 Aprile alle 21 presso il Teatro Comunale di Castelmauro. Non mancate!