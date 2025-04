Arena del Mare: cinque eventi da non perdere nell’estate termolese

TERMOLI. L’estate 2025 promette di essere ricca di eventi imperdibili per gli appassionati di musica e spettacolo a Termoli, nella suggestiva location dell’Arena del Mare, situata in Viale Marinai d’Italia. Ecco le principali date da segnare in agenda:

7 Giugno 2025 : Alessandra Amoroso – Una delle voci più amate del panorama musicale italiano, Alessandra Amoroso, salirà sul palco dell’Arena del Mare per un concerto che promette di emozionare il pubblico con le sue hit più famose.

14 Giugno 2025 : La Fisica dell'Estate – Un appuntamento che unisce scienza e divertimento, con il progetto "La Fisica dell'Estate", un'esperienza interattiva per grandi e piccini. https://youtube.com/@lafisicachecipiace?si=cGms6nUv3b2hu6sI

19 Luglio 2025 : Sister Act – Il celebre musical, ispirato all'omonimo film, arriva a Termoli con uno spettacolo che saprà coinvolgere il pubblico con la sua musica travolgente e la trama divertente. Non perdere i video anticipatori su YouTube e questo link.

30 Luglio 2025 : Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay – La leggendaria band funk e soul torna sul palco con Al McKay, uno dei membri storici. Un'occasione unica per rivivere i grandi successi di una delle band più iconiche della musica mondiale.

11 Agosto 2025: Kool & The Gang – La storica band che ha segnato la storia della musica disco e funk sarà al centro di una serata che farà ballare tutta la città. I loro successi senza tempo sono pronti a scatenare il pubblico dell'Arena del Mare.

Nei prossimi giorni ci saranno nuovi annunci, con ulteriori eventi che arricchiranno l’estate termolese. Un’estate che si preannuncia all’insegna della musica, della cultura e dello spettacolo, con eventi di grande richiamo che renderanno l’estate 2025 di Termoli un’esperienza da non perdere.