“Armonie delle stagioni”, il gran finale di Termoli Musica

TERMOLI. Una grande chiusura “col botto” quella della sessione invernale di Termoli Musica 25, che ha portato all’Auditorium di via Elba nella serata di sabato 5 aprile l’orchestra ICO “Suoni del Sud”, una compagine di riferimento nella produzione musicale nazionale, che insieme al maestro concertatore e solista Ettore Pellegrino e al virtuoso del bandoneon Fabio Furia hanno dato vita al concerto Le armonie delle stagioni, Vivaldi e Piazzolla.

Un dialogo affascinante e senza tempo attraverso due mondi musicali apparentemente distanti, ma uniti dalla comune capacità di evocare le atmosfere e le emozioni delle quattro stagioni: da un lato, quelle celebri di Antonio Vivaldi, capolavori del barocco italiano, con le loro melodie vivaci e descrittive che dipingono paesaggi sonori di primavera, estate, autunno e inverno; dall’altro, le “Cuatro Estaciones Porteñas” di Astor Piazzolla, un omaggio appassionato e innovativo alle stagioni argentine, intriso di tango e di quella malinconia tipica del compositore.

Insieme all’orchestra, a interpretarle superbamente in una straordinaria performance sono stati i due artisti di fama internazionale, Ettore Pellegrino, violinista italiano di grande prestigio internazionale e manager culturale, e Fabio Furia, uno dei più apprezzati bandoneonisti del panorama mondiale.

“Le Armonie delle Stagioni” è stata un’occasione unica per ascoltare due capolavori della musica classica e del tango in un dialogo inedito, in cui la brillantezza del violino e la passione del bandoneon si sono perfettamente fuse con l’orchestra creando un’esperienza musicale di rara bellezza. Un’esperienza che ha deliziato il numeroso pubblico presente in sala, che ha tributato agli artisti i giusti riconoscimenti con lunghi applausi.

Il direttore artistico Nese ha ringraziato tutti i partner istituzionali, quali il Ministero della Cultura Italiano, la Regione Molise, il Comune di Termoli, l’Azienda Soggiorno e Turismo della Regione, la rete di associazioni locali, nazionali e internazionali, la stampa, gli sponsor e soprattutto il pubblico, sempre presente ed entusiasta.

Termoli Musica 25 riprenderà con la sessione autunnale da settembre e continuerà con una serie di appuntamenti fino a dicembre 2025.