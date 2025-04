Big Comedy Ring Show: sketch e risate all’Arena del Mare il 22 agosto

Preparate i fazzoletti… ma non per piangere: giovedì 22 agosto, all’Arena del Mare di Termoli, si ride fino alle lacrime con il Big Comedy Ring Show, lo spettacolo comico che mette sullo stesso palco alcuni dei talenti più irriverenti della risata italiana.

Un vero e proprio match della comicità, in cui gli artisti si sfidano a colpi di sketch, battute fulminanti, imitazioni esilaranti e improvvisazioni geniali. Il format è dinamico, vivace, imprevedibile: ogni serata è diversa, ogni round è una sorpresa. Il pubblico è parte dello spettacolo, pronto a decretare il vincitore… o semplicemente a farsi travolgere da una valanga di buonumore.

A calcare il palco dell’Arena del Mare (42°15’), in Viale Marinai d’Italia, saranno alcuni dei volti più noti e amati della stand-up comedy e del cabaret televisivo italiano (i nomi non sono riportati in locandina, ma lo stile è quello da “all stars della risata”).

L’evento è organizzato da Arena5, Assoconcerti e con il sostegno di Molise Cultura, ed è inserito nel cartellone dell’estate termolese 2025: un appuntamento pensato per tutta la famiglia, perfetto per staccare la spina e ricaricarsi con la medicina più potente che ci sia — la risata.

Il 22 agosto, a Termoli, dimenticate i problemi e lasciatevi prendere dal gioco: sul ring dell’umorismo vince solo chi sa ridere di gusto.