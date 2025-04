“Celebration”: l’11 agosto all”Arena del Mare i Kool and the Gang

TERMOLI. Kool & The Gang è una delle band più longeve e di successo nella storia della musica, con oltre 90 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Formata negli anni ’60 a Jersey City, la band è stata una delle forze trainanti della musica disco, ma la loro versatilità ha permesso loro di attraversare generi come funk, soul, jazz e pop. Sono universalmente riconosciuti come “The Kings of the Party” grazie alla loro capacità di creare brani che continuano a far ballare e divertire milioni di persone in tutto il mondo.

Tra i loro brani più celebri ci sono vere e proprie pietre miliari della disco-music, come “Jungle Boogie”, “Open Sesame”, “Ladies Night” e “Celebration”. In particolare, “Celebration” è forse il loro brano più famoso e senza tempo. Uscito nel 1980, questa canzone è diventata un inno universale di gioia e festeggiamento, ed è tutt’oggi uno dei brani più suonati durante eventi pubblici, matrimoni, e celebrazioni in generale. Il suo irresistibile ritmo e il messaggio positivo la rendono una traccia perfetta per ogni tipo di festa. “Celebration” ha ottenuto un enorme successo internazionale, arrivando in cima alle classifiche di tutto il mondo e rimanendo nell’immaginario collettivo come simbolo di allegria e unione.

Oltre ai grandi successi del loro repertorio, i Kool & The Gang proporranno anche brani dall’ultimo album “People Just Wanna Have Fun”, mostrando ancora una volta la loro capacità di evolversi e rimanere rilevanti nella scena musicale internazionale.

Kool & The Gang dal vivo in Italia

Il 11 agosto 2025, i Kool & The Gang si esibiranno dal vivo all’Arena del Mare in Italia, regalando al pubblico italiano una serata imperdibile, con il mix perfetto di classici senza tempo e nuove tracce che continueranno a far vibrare il pubblico con la loro energia inconfondibile. Sarà sicuramente una festa da non perdere!