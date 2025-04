Estate termolese: al Teatro Verde arriva lo Youtuber “Mandrake”

TERMOLI. Evento dopo evento, si va svelando il mosaico dell’estate termolese 2025, con protagoniste le suggestive location dell’Arena del Mare e del Teatro Verde. Un appuntamento da non perdere è lo spettacolo “Imbarazziamoci” di Giuseppe Ninno, in arte Mandrake, che si terrà il 1° agosto 2025 al Teatro Verde di Termoli.

Nato nel 1984 a Brindisi, Giuseppe Ninno ha iniziato a lavorare come impiegato prima di dedicarsi completamente alla sua passione per la comicità. La sua carriera sui social prende una svolta nel 2017, quando inizia a pubblicare video divertenti e irriverenti, parodiando la vita a Brindisi e la figura del brindisino medio. Il suo nome d’arte, Mandrake, deriva dal personaggio interpretato da Gigi Proietti nel film Febbre da cavallo ed è stato scelto dai suoi colleghi romani durante il suo periodo a Roma, dove lavorava come broker di scommesse. La sua comicità, inizialmente condivisa su Facebook, ha avuto un enorme successo, portandolo nel 2023 a ottenere il terzo posto nella classifica dei tiktoker italiani di HypeAuditor.

Nei suoi video, Mandrake interpreta da solo tutti i personaggi, utilizzando filtri facciali e creando scene comiche in cui racconta le disavventure dei bambini alle prese con genitori “old school”, dando vita a un’ironica e a volte nostalgica rappresentazione della vita nel Sud Italia degli anni ’90. Il suo stile è sempre ironico, ma mai offensivo, mirando a far riflettere su dinamiche familiari e sociali.

“Imbarazziamoci” è un’esperienza teatrale coinvolgente e interattiva che offre al pubblico l’opportunità di partecipare a situazioni esilaranti e imprevedibili. Nello spettacolo, Mandrake interpreta tutti i membri della famiglia Imbarazzi, con una commedia che esplora in modo divertente le dinamiche familiari e le situazioni imbarazzanti che possono nascere all’interno di una famiglia. Il pubblico sarà partecipe in un mix di risate e riflessioni.

Biglietti disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.