Fisica dell’Estate e Belia Martin arricchiscono l’offerta dell’Arena del Mare il 14 giugno e il 19 luglio

TERMOLI. Questa estate, l’Arena del Mare di Termoli si trasforma nel cuore pulsante della cultura, dell’intrattenimento e della creatività. Con un’offerta straordinaria di eventi, promette di regalare emozioni indimenticabili a tutti i partecipanti. Tra le perle della stagione, spiccano due spettacoli imperdibili:



14 Giugno – “La Fisica dell’Estate”

Un’occasione unica per esplorare il lato affascinante della scienza. Esperimenti dal vivo, riflessioni accattivanti di un professore e un coinvolgimento interattivo con il pubblico: questo evento è pensato per accendere la curiosità e intrattenere grandi e piccini. Una celebrazione del sapere che rende la scienza un’avventura per tutti.

19 Luglio – “Sister Act 1 & 2 The Concert”

Un’esplosione di energia musicale che farà battere il cuore e ballare l’anima. Belia Martin, accompagnata da una magnifica orchestra dal vivo, porterà sul palco i brani originali tratti dai film iconici, offrendo uno spettacolo capace di incantare il pubblico. Con recensioni entusiastiche da parte di prestigiose testate, questo evento si preannuncia come un’esperienza magica che non lascia spazio all’indifferenza. I biglietti sono già disponibili in prevendita su Ticketone e CiaoTickets.

Ma non finisce qui! L’Arena del Mare promette di riservare altre sorprese ed eventi straordinari durante l’estate 2025. Musica, arte, cultura e intrattenimento si uniranno per regalare ai visitatori momenti indimenticabili sullo sfondo del meraviglioso mare di Termoli.

Un consiglio: segnate le date sul calendario e preparatevi a vivere un’estate che promette di essere la migliore di sempre. Termoli vi aspetta con il sorriso.