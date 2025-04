Gianluca Guidi porta ‘Sinatra’ all’Arena del Mare il 30 agosto

TERMOLI. L’estate di Termoli si colora di eleganza e grande musica: venerdì 30 agosto, l’Arena del Mare accoglierà Gianluca Guidi con lo spettacolo Sinatra, raffinato omaggio al leggendario Frank Sinatra, figura iconica del panorama musicale mondiale.

Attore, cantante, regista e figlio d’arte (è il figlio del grande Johnny Dorelli), Gianluca Guidi ha fatto della classe e dell’ironia i suoi tratti distintivi. Con Sinatra, porterà sul palco un viaggio sonoro che unisce musica, teatro e storytelling, ripercorrendo la carriera e la vita dell’artista che ha segnato un’epoca con la sua voce inconfondibile.

Dai brani swing ai classici intramontabili, lo spettacolo è una dichiarazione d’amore per il repertorio americano del Novecento: “My Way”, “Strangers in the Night”, “New York, New York”, solo per citarne alcuni. Il tutto impreziosito dalla narrazione brillante e dal carisma di Guidi, che alterna canto, aneddoti e atmosfere da grande night club d’altri tempi.

L’appuntamento è all’Arena del Mare 42°15’, in Viale Marinai d’Italia, una cornice suggestiva per una serata che profuma di classe, emozione e nostalgia. Lo spettacolo è promosso da Molise Cultura e fa parte del ricco calendario di eventi che animano l’estate termolese.

Un evento per sognare a occhi aperti, tra luci soffuse e grandi melodie. Il 30 agosto, lasciatevi conquistare dalla magia di Sinatra.