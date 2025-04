Il 30 luglio all’Arena del Mare “Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience”

TERMOLI. Il calendario degli eventi dell’estate termolese continua a sorprendere: il 30 luglio, all’Arena del Mare, sarà la volta di Al McKay.

Costruito intorno al leggendario chitarrista degli Earth, Wind & Fire, Al McKay, e a un gruppo di sopraffini musicisti di Los Angeles, il gruppo ha scelto presto il nome di “Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience”. Eseguendo hit dopo hit del supergruppo, con i testi originali e ricreando il mood autentico dei brani, “Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience” offre per ogni show una performance viva e vitale in modo sorprendente, riuscendo a mantenere per ogni componente della band lo standard di eccellenza che ha definito il suono originale degli EWF.

La chitarra di Al McKay entra in sintonia e guida la formidabile sezione ritmica sui groove che McKay stesso ha creato originariamente. La sezione fiati – sotto la guida del trombettista originale degli EWF e membro dei Phoenix Horns, Michael Harris, e grazie al talento degli ex membri della Tower of Power e dei Doobie Brothers – offre sempre performance di alto livello. La sezione vocale, impreziosita dall’incredibile talento di Tim Owens, è uno dei punti di forza del gruppo.

In un’epoca in cui molti gruppi pop di alto livello si esibiscono con brani accuratamente preparati e voci preregistrate, è bello scoprire che lo straordinario gruppo di McKay mantiene viva e attiva questa storica eredità musicale tutta americana. Per i fan degli EWF e della musica funk americana in generale, la band è un fenomeno assolutamente da non perdere.

I biglietti sono disponibili su TicketOne.