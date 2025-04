TERMOLI. Si arricchisce ancora l’offerta musicale nell’estate termolese: “Termoli, siete pronti?”. Il nove agosto all’Arena del Mare arriva Tony Colombo.

L’annuncio sul suo profilo Facebook.

«Il tour Arenas and Stadiums arriva in Molise per una serata indimenticabile. Il 9 agosto ci vediamo all’Arena del Mare di Termoli, sotto le stelle, tra musica, emozioni e tutta l’energia che solo il live può dare”.