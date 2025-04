Il teatro San Carlo di Napoli accoglie il talento dei giovani bassomolisani con “Il Barbiere di Siviglia”

NAPOLI. È stata una giornata straordinaria quella vissuta ieri l’altro, 14 aprile, dagli alunni delle scuole primarie “Achille Pace” di Termoli (plessi via Po e Difesa Grande) e dell’Omnicomprensivo “Sammy Basso” di Montenero di Bisaccia, insieme ai loro coetanei del plesso di Mafalda.

I giovani studenti, infatti, hanno avuto l’onore di esibirsi sul palcoscenico del prestigioso Teatro San Carlo di Napoli, nell’ambito del progetto didattico-musicale Scuola InCanto, portando in scena “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini.

Un vissuto che ha superato i confini della semplice uscita scolastica, trasformandosi in un vero e proprio percorso di crescita culturale, musicale e personale.

Il progetto ha accompagnato gli studenti per mesi attraverso laboratori, incontri, attività in aula e l’utilizzo di materiali didattici interattivi. Grazie al kit fornito – composto da libro e app dedicata – gli alunni hanno potuto scoprire la trama, imparare le celebri arie, cimentarsi nella creazione di costumi e scenografie, e vivere l’opera lirica in prima persona.

Il capolavoro rossiniano è stato proposto in una versione accessibile e pensata appositamente per il mondo della scuola, stimolando curiosità, spirito di gruppo e amore per l’arte.

A calcare la scena sono state le classi 4ª A, B, C e 5ª A, B, C del plesso Difesa Grande, insieme alle 4ª A e B del plesso Via Po, accompagnati dagli insegnanti Marina Elvira Berardis, Giuliana Ciarciaglino, Ester De Rosa, Angela Giuseppina Salvatore, Carmela e Antonella Sorella, Teresa Pasquino, Ilaria Petrarca, Pasqualina Ritucci, Maria Lafratta, Angela Tiziana Ortenzio, Franca Carmosino, Valeria Anna Grimaldi e Nicla Guerrera.

Presenti anche le classi 3ª, 4ª e 5ª della primaria di Mafalda e le 3ª A, 3ª B e alcuni alunni delle 4ª e 5ª di Montenero di Bisaccia, accompagnati dai docenti Tieri, Tommasetti, Benedetto, Di Fino, Visconti, Salzillo, Buco e Ciafardini.

Sul palco, i bambini non sono stati semplici spettatori, ma veri e propri protagonisti accanto a cantanti lirici professionisti e all’Orchestra Europa.

L’emozione di esibirsi in uno dei teatri più importanti e storici al mondo è stata palpabile. Una rappresentazione che ha emozionato il pubblico, rendendo omaggio all’opera rossiniana con entusiasmo, preparazione e grande coinvolgimento.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie alla dedizione e alla passione dei docenti, al sostegno dei genitori e alla visione lungimirante della dirigente scolastica, Luana Occhionero, che ha creduto fortemente nel valore educativo e culturale del progetto.

Scuola InCanto si conferma così un’opportunità straordinaria per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’opera, rendendolo accessibile, coinvolgente e vivo.

Un’esperienza che continuerà a risuonare nei cuori e nei ricordi di questi giovani artisti in erba, lasciando un segno indelebile nel loro percorso formativo e umano.

Eliana Ronzullo