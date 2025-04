Jamme Bbelle porta in scena a Termoli la celebre “Miseria e nobiltà”

TERMOLI. La famiglia di Mimì e quella di Peppino condividono non solo uno squallido appartamento, ma anche disperazione e povertà. La grande chance della vita sembra però arrivare quando alla loro porta bussa il Marchesino Filippo Pallante, amico di Peppino.

Il giovane vorrebbe sposare una certa Sofia, benestante di umili origini, ma la sua famiglia nobile si oppone. Il Marchesino convince allora Peppino e gli altri a impersonare per un giorno i suoi parenti, per dichiararsi come si deve a Teodoro, padre della sua amata.

Da lì sarà un crescendo di emozioni, colpi di scena, intrecci amorosi, equivoci e divertimento, con il dramma umano che diventa comicità e viceversa.

È la trama di “Miseria e Nobiltà”, la celebre commedia scritta in napoletano da Eduardo Scarpetta, considerata tra i capolavori assoluti del teatro italiano.

Grazie al festival “Jamme Bbelle”, tornerà in scena a Termoli domenica 27 aprile, in uno degli appuntamenti sicuramente più attesi di questa fortunata terza edizione della rassegna targata Uilt Molise.

Sul palco dell’auditorium di Santa Maria degli Angeli, alle ore 18, saliranno gli attori della compagnia teatrale “Scème Sembe Nuje” di Santa Croce di Magliano.

Nata nel lontano 1983 e registrata ufficialmente con l’attuale nome nel 2009, negli anni ha conquistato pubblico e critica sia in Molise che fuori, ottenendo diversi premi e riconoscimenti.

L’ultima grande sfida artistica: lo spettacolo in due atti, al quale è stato dedicato un anno di preparazione e studio, “Miseria e Nobiltà”, tratto dall’omonima commedia del grande Scarpetta.

Adattamento e regia di Nicolangelo Licursi.

Per info e biglietti sul nuovo appuntamento di “Jamme Bbelle” occorre rivolgersi come al solito a:

nic.licursi@gmail.com o 327 95 666 23.