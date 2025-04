La freschezza molisana di Greta Ferro nella fiction “Il Turco” con Can Yaman

TERMOLI. È andata in onda ieri sera sulla rete ammiraglia Mediaset, Canale 5, la miniserie Il Turco, una coinvolgente serie storica che ha come protagonisti l’attore turco Can Yaman e la giovane attrice molisana Greta Ferro. Sebbene nata a Vasto, Greta ha origini molisane e vanta il privilegio di essere la nipote e figlia degli imprenditori del celebre pastificio La Molisana, un pilastro dell’eccellenza gastronomica italiana.

Ambientata durante l’assedio di Vienna del 1683, Il Turco racconta la storia di Hasan Balaban (interpretato da Can Yaman), un ufficiale ottomano gravemente ferito che, dopo essere sfuggito all’esecuzione, si rifugia nel piccolo borgo di Moena, ai piedi delle Dolomiti, dove incontra Gloria (Greta Ferro), una giovane donna forte e indipendente. In un contesto di guerra e conflitti, Gloria, dotata di conoscenze curative, salva la vita di Hasan, e tra i due nasce una storia d’amore infuocata, carica di passione, desiderio e complessità emotiva.

Il soldato troverà nel piccolo villaggio la sua salvezza e, in cambio della generosità dei moenesi, organizzerà una rivolta contro chi opprimeva la gente con tasse esorbitanti. Ma oltre alla battaglia fisica, quella interiore di entrambi i protagonisti si fa altrettanto intensa. Hasan e Gloria sono due anime ferite che si guariscono a vicenda, affrontando insieme le difficoltà del passato e del presente.

Gloria, interpretata da Greta Ferro, è una figura di grande forza e sensibilità. Nonostante essere considerata un’outsider dalla comunità locale, quasi trattata come una strega, Gloria ha sempre dovuto cavarsela da sola. La sua natura forte, ma anche profondamente empatica, la porta a prendersi cura di Hasan, mettendo in gioco la propria vita per offrirgli protezione. Il legame che si sviluppa tra i due protagonisti è profondo e inaspettato, con entrambi costretti a fare i conti con le proprie paure e con il passato che li ha segnati.

La miniserie segna anche il debutto di Can Yaman in un ruolo in lingua inglese, un passo importante nella sua carriera internazionale. Accanto a lui, Greta Ferro dimostra ancora una volta il suo talento, confermandosi come una delle giovani promesse del panorama televisivo italiano.

Oltre alla sua carriera sul set, Greta Ferro, figlia di Giuseppe Ferro, amministratore delegato di La Molisana, ha un forte legame con il territorio molisano. Attiva anche nel sociale, Greta quando torna in Molise e a Termoli, partecipa regolarmente a iniziative di pulizia delle spiagge con Plastic Free e si impegna in progetti a favore degli anziani, dimostrando un equilibrio tra successo professionale e impegno civico.

Con il suo talento crescente e la passione per cause importanti, Greta Ferro si sta affermando come una delle figure più promettenti nel panorama dello spettacolo italiano, pronta a conquistare ancora di più il cuore del pubblico con il suo impegno e la sua professionalità.

Alberta Zulli