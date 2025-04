“Le armonie delle stagioni, Vivaldi e Piazzolla”, cala il sipario sulla stagione ‘invernale’ di Termoli Musica

TERMOLI. Dopodomani, sabato 5 aprile si terrà l’ultimo appuntamento della sessione invernale di Termoli Musica 25: il concerto ‘Le armonie delle stagioni, Vivaldi e Piazzolla‘ con l’Orchestra ICO “Suoni del Sud”, il maestro concertatore e solista Ettore Pellegrino e il bandoneon Fabio Furia, alle 18 all’Auditorium di via Elba.

L’Orchestra “Suoni del Sud”, sorta nel 1992 a sostegno delle attività didattiche della classe di Direzione d’orchestra del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano”, è ben presto divenuta una compagine di fondamentale riferimento nella produzione musicale del territorio della Capitanata, grazie all’alta qualità delle sue prime parti, composte da docenti del Conservatorio di Foggia con alle spalle prestigiose esperienze artistiche, nonché prime parti di prestigiosi teatri come: l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra della Rai di Napoli, l’Orchestra Sinfonica di Salerno, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Santa Cecilia di Roma.

Nata con l’obiettivo di creare nuove opportunità musicali, vanta molteplici collaborazioni nelle registrazioni di musiche da film di compositori quali Ennio Morricone, Nicola Piovani e Luis Bakalov, e collaborazioni con artisti di fama mondiale tra cui Katia Ricciarelli, Lior Shambadal, Sherman Lowe, Michele Placido, Lucio Dalla, Amy Stewart e tanti altri, e ha partecipato allo straordinario concerto di Andrea Bocelli a San Giovanni Rotondo; vanta inoltre collaborazioni con Mediaset, Stagioni Liriche presso il Teatro “U. Giordano” di Foggia, ed è stata ospite di vari teatri d’importanza nazionale, come il Teatro San Carlo di Napoli.

Dal 2013 l’Orchestra vanta numerose partecipazioni anche all’estero, e collabora costantemente per numerose Trasmissioni di Rai 1 e Rai 2. L’Orchestra “Suoni del Sud” dal 29 Luglio 2022 ha ricevuto il riconoscimento di “Istituzione Concertistica Orchestrale” dal Ministero della Cultura.

Ettore Pellegrino, violinista dalla carriera internazionale, unisce all’attività concertistica quella di organizzatore musicale nel campo lirico e sinfonico. Ha realizzato, nell’ultimo decennio, oltre 500 concerti in Italia e all’estero, opere liriche, tournée con gruppi cameristici, progetti per le scuole, progetti di formazione, festival, corsi di perfezionamento musicale, progetti speciali, singoli eventi, collaborando con numerose e prestigiose realtà musicali nazionali e internazionali.

Dal 2012 ricopre il ruolo di Direttore Artistico della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti, per il quale realizza stagioni liriche, concertistiche, eventi e festival. A lui si devono importanti produzioni firmate da registi e direttori di chiara fama, che con le loro opere hanno contribuito a fare di Chieti e del suo Teatro un punto di riferimento nella rete operistica nazionale. Unanimi i consensi di pubblico e critica che hanno accompagnato le produzioni liriche teatine anche nei Teatri della Fondazione Rete Lirica delle Marche, della Fondazione Pergolesi Spontini, nei Teatri di OperaLombardia e nel Circuito Toscano (Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e Fondazione Teatro di Pisa), attivando collaborazioni con i più importanti Festival lirici nazionali quali Macerata Opera Festival e Ravenna Festival. Dal 2012 al 2018 ha guidato il Festival “Settimana Mozartiana” del Comune di Chieti, una kermesse estiva di cui Pellegrino ha portato avanti la tradizione consolidandone la fama con nomi di primo piano della scena musicale internazionale. Dal 2011 al 2015 e poi ancora dal 2018 ha ricoperto il ruolo di Direttore Artistico della ICO Orchestra Sinfonica Abruzzese, della quale ha recentemente firmato la quarantasettesima stagione concertistica.

Fabio Furia,compositore ed arrangiatore, è considerato uno dei più importanti bandoneonisti d’Europa. La sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo nelle più prestigiose sale da concerto, e il suo talento è noto a numerose istituzioni e festival musicali, nazionali ed internazionali. Ha collaborato con prestigiosi musicisti ed ensemble, e si è esibito come solista in Italia e all’estero, l’ultima tournée in Cina con l’Orchestra italiana “I musici” in occasione del Shanghai MISA Festival 2023. È membro del Novafonic Quartet con il quale svolge una importante attività concertistica in prestigiose sale e istituzioni, alcuni concerti sono stati registrati e trasmessi per i concerti del mattino di Rai Radio3 e per il canale Rai5.

È fondatore e direttore artistico dell’Associazione Culturale “Anton Stadler” e dell’Associazione “ContraMilonga”, nonché ideatore di importanti rassegne musicali, e ha fondato l’Accademia Italiana del Bandoneon con la quale organizza masterclass e concerti con i più importanti solisti al mondo. Dal 2014 al 2018 ha tenuto un corso libero di bandoneon presso il Conservatorio di Musica “G. P. Da Palestrina” di Cagliari, primo e unico in Italia. In seguito a tale sperimentazione, nel mese di giugno del 2018, il MIUR ha istituito il primo corso accademico per il conseguimento della laurea triennale in Bandoneon, divenuto già un importante punto di riferimento per lo strumento, capace di richiamare allievi da tutto il mondo. Collabora con la classe di Bandoneon della Prof. Yvonne Hahn del Conservatorio di Avignone e con il CODARTS di Rotterdam con i quali ha attivato un progetto didattico che ha sede alternativamente nei tre conservatori, di Cagliari, Avignone e Rotterdam. Ha all’attivo varie incisioni discografiche.