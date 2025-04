Nicora-Baroffio: armonie senza confini al Termoli Musica

TERMOLI. Il concerto di pianoforte a 4 mani “Tra Francia e Germania” della stagione concertistica Termoli Musica 25, eseguito dai talentuosi Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio, è stato un’esperienza musicale incantevole che ha saputo trasportare il pubblico dell’Auditorium di via Elba in un viaggio sonoro tra le due culture, nella serata di domenica 30 marzo. La scelta del programma, ricco di opere significative dei compositori francesi e tedeschi più famosi, ha messo in risalto non solo la maestria dei due artisti, ma anche la bellezza e la varietà della musica a quattro mani.

In apertura i “Pezzi romantici” di C. Chaminade, che hanno subito catturato l’attenzione grazie alle loro melodie delicate e appassionate, mettendo in luce la sinergia tra i due pianisti: la loro intesa è stata immediata, creando un’atmosfera intima e coinvolgente.

A seguire un’intera sezione dedicata a M. Ravel, tra cui “Ma Mère l’Oye”, che in particolare ha incantato il pubblico con la sua magia e il suo lirismo. I brani come “Le Jardin féerique” hanno poi trasportato gli ascoltatori in un mondo da favola, grazie soprattutto all’abilità di Nicora e Baroffio di evocare immagini vivide attraverso le note.

La “Petit Suite” di C. Debussy ha aggiunto un tocco di impressionismo al concerto, con le sue sonorità eteree e i ritmi danzanti. I due pianisti hanno saputo interpretare con grazia le diverse atmosfere di ciascun movimento, rendendo omaggio alla complessità del compositore francese.

Il viaggio musicale è proseguito con “Bilder aus Osten” di R. Schumann, dove la profondità emotiva delle composizioni ha trovato una perfetta espressione nella loro esecuzione.

La chiusura è stata infine dedicata a Brahms: attraverso le sue “Danze ungheresi”, i due interpreti hanno trasportato l’auditorium in un clima vivace e festoso, lasciando il pubblico con un sorriso soddisfatto.

In conclusione, il concerto “Tra Francia e Germania” è stato un trionfo di talento e passione. Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio hanno dimostrato di essere non solo abili pianisti, ma anche interpreti sensibili, ampiamente ripagati dagli applausi di chi ha avuto il piacere di assistere alla loro stupenda performance.

La sessione invernale di Termoli Musica 25 chiude sabato 5 aprile, con il concerto Le armonie delle stagioni, Vivaldi e Piazzolla, e l’orchestra ICO “I suoni del Sud”, il maestro concertatore e solista Ettore Pellegrino e il bandoneon Fabio Furia, alle 18 all’Auditorium di via Elba.