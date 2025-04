Non torna in Molise a mani vuote da Affari Tuoi, Armando vince 19mila euro

TERMOLI. L’ennesimo concorrente – Armando – che orbita nel capoluogo, a Campobasso, porta a casa denaro da Affari Tuoi, anche se dai 75mila euro che aveva nel pacco, poi scambiato per un trabocchetto ben riuscito del ‘dottore’, si è dovuto accontentare dei 19mila dell’ultima offerta, quella mediata dal conduttore Stefano De Martino. Scelta che si è rivelata oculata, avevo 0 nello shootout finale.

Soddisfatto, comunque, anche per il carico di simpatia e di supporto ricevuto il dipendente comunale di Sepino Armando, con al fianco il fratello Daniele.

Non è voluto tornare a mani vuote a casa e così è stato, dopo una permanenza medio-lunga in trasmissione. ‘Pacchi’ sempre familiari in Molise.