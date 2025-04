Parodia in musica, Captain Pellauz colpisce ancora: “Hanno ucciso l’uomo Tragno”

TERMOLI. Captain Pellauz colpisce ancora: “Hanno ucciso l’uomo Tragno” e noi già ridiamo solo al titolo.

Il mitico Captain Pellauz, al secolo Luca Grassia di Termoli, ormai non ci sorprende più… o forse sì? Con la sua solita verve e l’irresistibile accento termolese stretto come un tarallo dimenticato nel forno, il nostro Capitano delle Parodie torna alla carica. Dopo aver dissacrato mezzo repertorio della musica italiana (e non solo), stavolta ha messo le mani su un vero pezzo da novanta: “Hanno ucciso l’uomo ragno” degli 883, quel disco cult che negli anni ’90 ha spaccato tutto – classifiche, previsioni e persino le cassette dei walkman!

Un album che ha consacrato i due pavesi Max Pezzali e Mauro Repetto (quello che saltava come una molletta senza dire quasi una parola), trasformandoli da “ragazzetti con la vespetta” a star internazionali, grazie anche al magico tocco del produttore Claudio Cecchetto. E adesso? E adesso ci pensa Captain Pellauz a riportarci indietro nel tempo, ma con la sua solita irresistibile ironia.

Il nuovo singolo si chiama “Hanno ucciso l’uomo Tragno” – e già qui uno si stende dalle risate. È una rivisitazione comico-musicale tutta in dialetto termolese, eseguita con quella voce roca e vibrante da Joe Cocker del basso Molise, che è ormai il marchio di fabbrica del nostro Capitan Burlone.

Il pezzo promette risate, coretti in spiaggia e magari anche un po’ di balli sfrenati sotto le stelle, perché Captain Pellauz è uno di quelli che, anche con un microfono giocattolo, riesce a far divertire mezzo lungomare.

Il brano sarà presto disponibile su tutte le piattaforme musicali – insomma, non avete scuse: preparate le orecchie e la voglia di ridere. E chissà, magari questa estate a Termoli ci scappa pure un live improvvisato in bermuda e ciabatte. Occhio però: se vedete uno con la bandana e una voce da raucedine permanente… è lui, l’unico e inimitabile Captain Pellauz.

Michele Trombetta