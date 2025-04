TERMOLI. Sal Da Vinci sarà in concerto a Termoli il 19 luglio 2025, al Teatro Verde, come parte del suo tour estivo.

Questo tour, che include tappe in diverse località suggestive d’Italia, celebra il successo continuo dell’artista, noto per la sua capacità di fondere musica e teatro in esperienze emozionanti. I biglietti per il tour saranno disponibili a partire da oggi, 4 aprile 2025, sui principali circuiti di prevendita.

Con oltre 30 album pubblicati, Sal Da Vinci è diventato un simbolo della canzone napoletana, capace di fondere tradizione e modernità. Tra i suoi successi più recenti spicca il singolo Rossetto e Caffè, che ha dominato le classifiche italiane nel 2024, ottenendo due dischi di platino e oltre 80 milioni di visualizzazioni su YouTube. Questo brano, un mix di melodia e testi emozionanti, è diventato un fenomeno virale, conquistando il pubblico di tutte le età.

Nel 2025, Sal continua a stupire con il suo tour estivo, che include tappe in location suggestive come Termoli, Palermo e Napoli. Il tour culminerà con l’evento speciale Stasera che sera! Special Edition il 6 settembre a Piazza del Plebiscito, una celebrazione dei suoi oltre 40 anni di carriera. Inoltre, il suo ultimo singolo Non è vero che sto bene esplora le complessità dell’amore e dei sentimenti umani, confermando ancora una volta la sua capacità di emozionare e connettersi con il pubblico.



