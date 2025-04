LARINO. Ultima settimana di maggio scoppiettante, nel basso Molise. Se cresce l’attesa per il 29 maggio, data del concerto di Gigi D’Alessio all’Arena del Mare, di Termoli; tre giorni prima a Larino, arriverà Gaia.

«Il comune di Larino e l’Associazione Festeggiamenti San Pardo e San Primiano odv sono lieti di comunicare che, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Pardo, il 26 maggio si esibirà in concerto Gaia. L’evento si svolgerà, come lo scorso anno, in via circonvallazione».