“Taje e retaje”, il teatro popolare di scena a Guglionesi

GUGLIONESI. Si terrà domenica 13 aprile alle 18, presso il Teatro Fulvio di Guglionesi, lo spettacolo “Taje e retaje”, nell’ambito della terza edizione del festival Jamme Bbelle organizzato dalla Uilt Molise. “Taje e retaje” è la fusione di due commedie scritte da don Luigi Marcangione e rielaborate ed arricchite da Gaetano Ricci.

Al centro del racconto le disavventure del povero Gennaro, vittima e carnefice di equivoci e informazioni distorte. Perché in una piccola comunità, si sa, solo le notizie di prima mano potrebbero avere un certo grado di affidabilità, infatti queste, passando di bocca in bocca, e soprattutto in certe bocche, rischiano quasi sempre di creare allarme e confusione… con effetti esilaranti per lo spettatore. Sul palco del Fulvio salirà la compagnia In Cerchio di Larino, che vanta una lunga tradizione di teatro amatoriale popolare, che parte dal lontano 1995.

Una realtà che con gli anni è divenuta sempre più importante e che oggi conta più di 20 componenti tra attori, scenografi e assistenti di produzione. Per info e biglietti occorre rivolgersi come al solito a nic.licursi@gmail.com – 327.9566623.