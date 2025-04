A Vasto Marina il 19 aprile apre la discoteca “Imperium”, ospite della serata Angelo Famao

VASTO MARINA. Torna protagonista della movida sulla costa vastese lo storico locale di Piazza Zara 13, che riapre i battenti con un nuovo nome e una nuova gestione: Imperium.

Il debutto è fissato con un grande evento che promette di far ballare tutta Vasto Marina: ospite della prima serata sarà il prossimo 19 aprile Angelo Famao, artista molto amato dal pubblico giovane per i suoi successi pop neomelodici. Ci saranno anche il Dj Pampero Savino Algerino e Giovanni Annese.

L’appuntamento è per la notte d’apertura di questo attesissimo ritorno, in uno spazio che nel tempo ha cambiato volto ma non anima, conosciuto negli anni come Juice e poi Diamond, simbolo di tante stagioni indimenticabili della vita notturna della riviera.

Con “Imperium”, la nuova gestione punta a riportare in alto il livello dell’intrattenimento locale, proponendo un calendario ricco di ospiti nazionali, serate a tema e grandi eventi.

📍 Piazza Zara 13 – Vasto Marina

🎤 Special guest: Angelo Famao

🕛 Start ore 24

🎟️ Prevendita: €10

🎟️ Ingresso al botteghino: €15

📞 Info line: 345 8128506 / 393 6699813

📞 Tavoli: 331 2110806

Non resta che prepararsi a una stagione estiva all’insegna della musica e del divertimento firmata Imperium.