“L’arca di Emma”: «Vogliamo trasmettere il messaggio di speranza e il sostegno che abbiamo ricevuto»

CAMPOMARINO. Stamani abbiamo annunciato la nascita di un nuovo progetto di valenza sociale che potrà dare una mano concreta sul territorio: “L’arca di Emma Aps”.

Come da programma, stasera, a Palazzo Norante, l’associazione si è presentata ufficialmente, col volto di Roberta Di Monaco, la madre di Emma, ma non solo.

Una primizia sbocciata alle Palme, nella giornata più significativa del calendario liturgico cristiano in cui per tradizione le persone si scambiano frasi di pace e serenità.

Il messaggio di Roberta, presidentessa dell’associazione – affiancata dalla sua splendida famiglia – si lega al tema del giorno con parole di speranza sulla questione ‘disabilità’, problema sempre attuale ma sempre poco sentito ed accolto, soprattutto da chi non lo vive in prima persona.

Lo scopo principale, infatti, è quello di unire e sensibilizzare la società di fronte a situazioni difficili che spesso tendono ad isolare chi ne resta coinvolto e quindi di accogliere chiunque ne avesse bisogno.

Ciononostante, la comunità di Campomarino ha da subito dimostrato una forte coesione sociale e di supporto alla famiglia di Emma, seppure territorialmente è limitata, così come tutto il Molise, dalla carenza di infrastrutture e sedi specifiche a causa di un sistema sanitario nazionale precario che spesso costringe a spostarsi fuori per trovare le cure necessarie, nei molti ‘viaggi delle speranza’, come racconta Roberta.

I suoi occhi si illuminano di commozione quando, durante la presentazione, vengono proiettate foto ed immagini a testimonianza del lungo percorso intrapreso per Emma, ed alla fine si riempiono del coraggio di una donna e madre che non si arrende, non solo per Emma ma per tutti coloro che cercano aiuto e non sanno a chi rivolgersi.

Innanzitutto, è stata aperta una pagina Facebook a disposizione di chiunque necessiti di maggiori informazioni e voglia offrire il proprio supporto.

Angelica Silvestri