Al PalaSabetta la Termoli Pallavolo cerca l’affondo… finale

TERMOLI. Alle ore 18, la Termoli Pallavolo maschile di Serie C scenderà in campo per un match decisivo: una sorta di primo match point per conquistare il primo posto in vista della finale. Vincere oggi significherebbe essere a un passo – o forse a pochi centimetri – dalla certezza matematica di chiudere primi e guadagnarsi così il vantaggio di disputare due delle tre eventuali gare di finale sul parquet di casa.

Oggi al PalaSabetta arrivano i pescaresi della Tekno Progetti Arabona, attualmente secondi con 14 punti, contro i 17 dei termolesi. I ragazzi di coach Del Fra sono pronti e determinati, lo si respira nell’aria: vogliono cambiare, una volta per tutte, i destini beffardi delle finali degli ultimi anni.

Dall’altra parte, Arabona non sarà sola: come preannunciato, una buona rappresentanza di tifosi pesaresi arriverà a Termoli in torpedone, guidati da Costantino Palli. Ma il PalaSabetta dovrà rispondere presente – anzi, ancora meglio delle ultime volte – sostenendo dall’inizio alla fine i nostri ragazzi.

«Oggi si può davvero fare la storia. O meglio, riscriverla. Più bella, più giusta, più nostra», giusti auspici a Termoli.

Ad arbitrare saranno Mattia Tufilli e Domenico Pietrangelo.