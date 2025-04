TERMOLI. A&M Termoli Pallavolo Under 18 Femminile: Campionesse Regionali e Pronte per le Finali Nazionali.

La squadra femminile Under 18 dell’A&M Termoli Pallavolo ha raggiunto un traguardo significativo, conquistando il titolo di Campionesse Regionali con tre giornate d’anticipo. Questo successo è particolarmente rilevante considerando che il team è composto interamente da atlete sotto età, tutte Under 17. La società ha deciso all’inizio della stagione di investire su queste giovani promesse, facendole partecipare al campionato di Serie D per favorirne la crescita e l’esperienza.

La vittoria per 3-0 contro S.C.M. Volley ASD (con parziali di 25/10, 25/17, 25/9) ha consolidato la loro posizione in vetta alla classifica, portandole a 29 punti e garantendo matematicamente il titolo regionale. Questo risultato testimonia l’impegno e la determinazione delle ragazze e dello staff tecnico nel corso della stagione.

Grazie a questa vittoria, l’A&M Termoli Pallavolo Under 18 si è qualificata per le Finali Nazionali Giovanili, che si terranno a Vibo Valentia dal 13 al 18 maggio 2025 . Questo evento rappresenta un’opportunità unica per le giovani atlete di confrontarsi con le migliori squadre italiane della categoria e di mettere in mostra il loro talento a livello nazionale.

La società esprime grande soddisfazione per il percorso compiuto finora e si prepara con entusiasmo alle sfide future. L’obiettivo è continuare a crescere e a competere al massimo livello, portando avanti i valori di impegno, passione e sportività che contraddistinguono l’A&M Termoli Pallavolo.

Un ringraziamento speciale va alle atlete, allo staff tecnico e ai tifosi che hanno sostenuto la squadra in ogni fase del campionato. Ora, con lo sguardo rivolto alle Finali Nazionali, l’A&M Termoli Pallavolo è pronta a rappresentare con orgoglio la propria regione sul palcoscenico nazionale.