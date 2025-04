Pallavolo maschile prima in classifica: il sogno della promozione continua

TERMOLI. Notizia dell’ultim’ora: Pallavolo Maschile Serie C Interregionale – La Termoli Pallavolo è matematicamente prima! Contrordine rispetto a quanto riportato nel precedente articolo riguardo al successo di domenica scorsa della Termoli Pallavolo di coach Peppe Del Fra a Montesilvano. In base alla classifica, sembrava che la squadra termolese, per garantirsi il primo posto e il vantaggio di giocare due delle tre partite della finalissima in casa, dovesse conquistare almeno un punto nelle ultime due partite. Anche perdendole entrambe, infatti, una sconfitta al tie-break avrebbe garantito quel punto decisivo per chiudere al primo posto. E invece, nella mattinata di oggi, è arrivata una splendida notizia dalla Federazione che cambia completamente il quadro: la Termoli Pallavolo Immobiliare 0 Gruppo Occhionero è da ora matematicamente prima in classifica, con la certezza di disputare in casa due delle tre gare della finalissima. Anche nel caso in cui i giallorossi dovessero perdere entrambe le partite rimanenti, venendo raggiunti a 23 punti (gli stessi attuali), rimarrebbero comunque davanti grazie al miglior rapporto tra partite vinte e perse rispetto agli avversari diretti. Un margine che rende inattaccabile la vetta della classifica. Complimenti ai ragazzi e al coach Peppe Del Fra per questo primo, importantissimo traguardo. Ora l’attenzione si sposta sull’obiettivo più grande: quella promozione che lo scorso anno è sfuggita proprio sul filo di lana, ma che quest’anno dovrà essere conquistata con determinazione e cuore.

Michele Trombetta