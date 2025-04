Termoli pallavolo femminile: partenza al top nei play-out

TERMOLI. Inizio perfetto per la Yo-Go Gelateria Termoli Pallavolo nella fase play out del campionato di Serie D Femminile. Le ragazze termolesi, sabato scorso, hanno conquistato una vittoria fondamentale superando con un secco 3-0 la Futura Volley Teramo. I parziali parlano chiaro: 25-20, 25-6, 25-15, a testimonianza di una prestazione solida e determinata. Il match, giocato tra le mura amiche, ha visto la formazione di Termoli imporsi fin dai primi scambi, mantenendo alta l’intensità e dimostrando grande concentrazione. Dopo un primo set combattuto, le padrone di casa hanno dilagato nel secondo e gestito con sicurezza il terzo, senza mai mettere in discussione l’esito finale. “Era fondamentale partire bene – hanno commentato dallo staff tecnico –. Nei play out ogni partita è una finale e ogni punto può fare la differenza. Le ragazze hanno risposto alla grande, con grinta, lucidità e spirito di squadra”. Con questa vittoria, Termoli Pallavolo manda un messaggio chiaro alle rivali: la squadra è pronta a lottare fino all’ultimo per conquistare la salvezza. Il cammino è ancora lungo, ma l’avvio è stato dei migliori.