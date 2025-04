Termoli Pallavolo in trasferta a Montesilvano

TERMOLI. Dopo la bella vittoria casalinga della Termoli Pallavolo contro la Tekno Progetti Arabona di Manoppello, la formazione di coach Peppe Del Fra si prepara a scendere in campo a Montesilvano per la quarta giornata dei playoff promozione.

Il girone di ritorno si apre con una sfida fondamentale per i termolesi, attualmente in testa al mini-girone con 20 punti, ben sei in più proprio dell’Arabona. L’avversario di domenica, il Montesilvano, è invece fanalino di coda con soli 7 punti, ma non va sottovalutato.

Con una vittoria, la Termoli Pallavolo potrebbe approfittare dello scontro diretto tra Arabona e Paglieta per spiccare il volo verso il primo posto in classifica. Un piazzamento che garantirebbe un preziosissimo vantaggio nella eventuale finalissima: due dei tre incontri si disputerebbero infatti tra le mura amiche del PalaSabetta.

Serve una prova di carattere. I ragazzi dovranno scendere sul parquet della Silone con la stessa grinta e voglia di vincere mostrata contro l’Arabona. La trasferta nel pescarese si preannuncia più insidiosa rispetto alla sfida di sette giorni fa: sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione.

Obiettivo: portare a casa tre punti, salire a quota 23 e avvicinarsi ancora di più alla finalissima da primi della classe. Poi, con il PalaSabetta pieno per la penultima dei playoff, sarà tempo di affrontare e – si spera – liquidare anche la bestia nera del Paglieta Volley.

Domenica 13/04/2025 – Ore 19:30

Giornata 4 – Playoff promozione (girone di ritorno)

? Palestra Scuola Media Ignazio Silone – Via S. Gottardo, Montesilvano (PE)

A.S.D. Pallavolo Montesilvano vs A.S.D. Termoli Pallavolo

Michele Trombetta