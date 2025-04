Termoli pallavolo maschile corsara a Montesilvano, finale play-off sempre più vicina

TERMOLI. La Termoli Pallavolo Maschile piazza un colpo fondamentale in trasferta, battendo per 3-1 un combattivo Montesilvano nella quarta giornata di serie C maschile, disputata ieri alle 19:30 alla palestra della scuola media Ignazio Silone di Montesilvano. Mancano solo due giornate alla fine della regular season, ma con sei punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice e gli scontri diretti a favore, la finalissima play-off è ormai a un passo.

Anche ieri, i ragazzi di coach Peppe Del Fra hanno offerto una prestazione autorevole, pur soffrendo nei momenti cruciali. Dopo aver perso il primo set, hanno reagito alla grande vincendo il secondo per 25-18. Il terzo set, al cardiopalma, si è chiuso ai vantaggi con un 27-25 dopo il 24 pari. L’ultimo e decisivo parziale, giocato punto a punto, si è concluso 25-23 per i giallorossi.

Un successo pesante, che mette la squadra termolese in condizione di chiudere il discorso primo posto già nella prossima giornata. L’obiettivo?

Arrivare primi per godere del grande vantaggio di disputare due eventuali gare su tre dei play-off in casa. Ora serve il supporto di tutti: al PalaSabetta, nella prossima gara casalinga, l’unico imperativo è riempire gli spalti. Una vittoria renderebbe ininfluente l’ultima trasferta contro i secondi in classifica. E se c’è una squadra in grado di farcela, è proprio questa: determinati, compatti, affamati. Avanti Termoli, il traguardo è lì: non resta che andarselo a prendere.

Michele Trombetta