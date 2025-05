Al via la fase nazionale di “Tutti in piscina 2025”

TERMOLI. A Termoli, nella piscina olimpionica A. Casolino, andrà in scena dal 31 maggio al 2 giugno 2025, per il secondo anno consecutivo, la fase nazionale della manifestazione “Tutti in piscina 2025”, evento di nuoto e salvamento riservato al settore Propaganda.

Grandi numeri anche per questa edizione della competizione nazionale promossa dalla Federazione Italiana Nuoto (Fin): nella cittadina adriatica saranno impegnati 752 atleti (345 maschi, 407 femmine) in rappresentanza di 33 società provenienti da tutta Italia. In programma 1.673 gare individuali e 131 staffette.

L’obiettivo della manifestazione è promuovere e valorizzare il talento dei giovani nuotatori, offrendo loro un’opportunità per crescere e migliorare in un ambiente competitivo, con l’intento di avvicinarli all’attività agonistica in modo graduale e divertente. Un appuntamento ormai di riferimento per tutto il settore Propaganda.

Il programma si apre sabato 31 maggio alle ore 15 con le gare di salvamento in mare e in spiaggia alla Cala dei Longobardi.

Domenica 1° giugno le gare si sposteranno nella piscina A. Casolino, con inizio alle ore 9 e ripresa nel pomeriggio alle 15.40.

Lunedì 2 giugno si terrà la giornata conclusiva, sempre nella piscina olimpionica, con una sessione mattutina alle ore 9.00 e pomeridiana alle ore 15.15.

Sarà presente nell’impianto di Termoli anche Giorgio Quintavalle, presidente nazionale della sezione Salvamento Fin.