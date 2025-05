Bodybuilding: doppia vittoria per Michele Vaccaro

MOLISE. Michele Vaccaro trionfa al WBPF Nord Italia e Grand Prix Nazionale: doppia vittoria per l’atleta molisano.

Michele Vaccaro, originario del Molise, conquista due prestigiosi primi posti alla sedicesima edizione del campionato WBPF Nord Italia e Grand Prix Nazionale, svoltosi a Lecco il 3 maggio. L’atleta si è classificato primo nella categoria Man Bodybuilding Beginner e primo nella categoria Man Bodybuilding fino a 80 kg, dimostrando preparazione, determinazione e un’eccellente forma fisica.

Vaccaro ha raggiunto questo straordinario risultato sotto la guida esperta del coach Andrea Toscano, figura di riferimento nel settore del bodybuilding, e grazie alla costante preparazione svolta presso la Palestra Energy Life, centro sportivo di eccellenza che da anni sostiene gli atleti nella loro crescita agonistica.

Queste due vittorie rappresentano un riconoscimento importante per il lavoro svolto con dedizione e sacrificio e segnano un momento di grande orgoglio non solo per Michele Vaccaro, ma anche per l’intera comunità sportiva molisana.