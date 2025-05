“Cintura Blu” di Brazilian Jiu Jitsu a Gianfranco Capurso

TERMOLI. Un traguardo importante, quello conseguito nelle arti marziali da Gianfranco Capurso, con la consegna della Cintura Blu di Brazilian Jiu Jitsu.

«Dopo un lungo percorso durato dieci anni, fatto di sacrifici, dedizione e innumerevoli combattimenti, ho avuto l’onore di ricevere la cintura blu di Brazilian Jiu Jitsu dal mio Maestro Angelo Marchesani.

È stato un cammino ricco di esperienze: dai combattimenti con il kimono alle sfide nel grappling, fino alle competizioni di beach wrestling. Ogni tappa ha rappresentato una crescita, non solo tecnica, ma anche personale.

Questa cintura non è solo un riconoscimento del livello raggiunto sul tatami, ma anche il simbolo di una passione che non si è mai spenta e che, anzi, continua ad alimentare la mia voglia di migliorare giorno dopo giorno.

Ringrazio il Maestro Marchesani e tutto il Team Bushido per la fiducia e per essere stato guida costante in questo viaggio».