Gabriele Berchicci e la ‘sfida’ lunga 100 km: “Credete sempre in voi stessi”

PETACCIATO. Il podista ultramaratoneta di Petacciato, Gabriele Berchicci, nonché presidente dell’associazione Runner Petacciato, sabato 24 e domenica 25 maggio ha partecipato e portato a termine la 100 km del Passatore.

La 100 km del Passatore è una competizione podistica di ultramaratona che si svolge annualmente nell’ultimo sabato di maggio, con partenza da Firenze e arrivo a Faenza, ed è conosciuta come “la più bella del mondo”.

Per Gabriele sono stati sei mesi di preparazione, tanto impegno, molti sacrifici e anche numerose rinunce.

Ma tutto questo ha ripagato a pieno.

“Correre questo viaggio – perché io lo chiamo viaggio e non gara – per me ha significato una vera sfida con me stesso, soprattutto affrontare il buio della notte, il freddo e la paura di eventuali crisi mentali e muscolari.

Arrivare al traguardo è stata un’emozione unica e indescrivibile.

Ringrazio tutti gli amici che mi hanno sostenuto in questa impresa.

Ringrazio il mio allenatore Marco Corradi della Podistica Torino che mi ha seguito con le sue tabelle, permettendomi di finirla davvero bene, come da programma.

Ringrazio la mia società, la Runners Petacciato, per il sostegno.

Ma soprattutto, i miei super amici di viaggio: Said Boukari e Paolo Di Silvio.

Con loro è stato tutto più semplice”.

Gabriele ha concluso la 100 km del Passatore con un tempo di 12 ore, 39 minuti e 07 secondi.