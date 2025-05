L’America’s Cup 2027 a Napoli: lo sport italiano sempre più al vertice, un Paese che fa la differenza

TERMOLI. Il mondo dello sport sempre più tricolore. Successi agonistici e organizzativi in ogni disciplina – peccato solo per gli stadi di calcio vetusti, che ci sono costati la rinuncia a ospitare la finale di Champions – con le Olimpiadi di Milano-Cortina ormai alle porte, l’approdo in Italia delle Finali di Coppa Davis, la conferma delle Atp Finals (e persino della meno nota Hopman Cup), solo per citare il tennis.

Le squadre del Bel Paese che negli ultimi anni sono sempre protagoniste delle competizioni Uefa (meno la nazionale), il volley che ormai è tornato sotto dominio di club e azzurre (aspettando gli azzurri), segnali di risveglio del ciclismo, atletica, nuoto, specialità invernali (lasciamo perdere il rosso sbiadito della Ferrari), insomma, non c’è ambito in cui l’Italia non abbia suoi alfieri competitivi, iridati e medagliati, oppure sia in rampa di lancio o rilancio.

Nel mese che già brilla di eventi, dal calcio all’equitazione, dalla racchetta al pedale, giunge la notizia che davvero è una primizia, l’edizione 2027 della Coppa America di vela, per la prima volta, si disputerà in Italia, a Napoli. Insomma, un successo davvero clamoroso, questa scelta del defender neozelandese, che testimonia la credibilità di una nazione che a dispetto delle divisioni interne, ormai all’Estero è vista come autorevole (e speriamo lo dimostri).

Un’affermazione di politica sportiva che deve fare da sprone affinché si punti ancora di più sullo sport, nelle scuole e sul territorio, per offrire un’educazione alle regole e al benessere più profonda e ampia.

Seppur sito con riferimento territoriale, non possiamo che gioire per questo ulteriore segnale di grande affidabilità che viene tributato all’Italia e se anche qui abbiamo un circolo velico, la vicinanza con campo di regata più prestigioso del mondo non potrà che dare nuova linfa anche alle discipline veliche nostrane. Il tricolore sull’albero della vela mondiale. E chissà che il tifo di casa non possa preludere anche a una vittoria di Luna Rossa, che sarebber ancora più storica.