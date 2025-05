Oro e argento per Michele Vaccaro: il Molise sul podio del bodybuilding

TERMOLI. Il palcoscenico del 14° Campionato Europeo WBPF ha visto protagonista Michele Vaccaro, un atleta che ha saputo portare in alto il nome dell’Italia con prestazioni straordinarie.

Michele ha conquistato due prestigiosi riconoscimenti:

1° posto nella categoria Bodybuilding Beginner

2° posto nella categoria Bodybuilding -80 kg

Un risultato che lo conferma tra i migliori talenti emergenti nel panorama internazionale del bodybuilding. Successi frutto di dedizione, sacrificio e un perfezionamento costante.

Allenandosi sotto la guida esperta del coach Andrea Toscano, Michele ha affinato non solo il proprio fisico, ma anche la strategia e la mentalità vincente necessarie per affrontare competizioni di altissimo livello. Toscano, con la sua esperienza e il suo approccio old school, ha saputo trasformare l’impegno dell’atleta in risultati concreti.

Michele rappresenta con orgoglio la Palestra Energy Life, un centro che si conferma una vera e propria eccellenza nel mondo del fitness e del bodybuilding.

Grazie a un ambiente motivante, a strutture all’avanguardia e a un forte spirito di squadra, ogni atleta ha la possibilità di esprimere il massimo potenziale. I risultati ottenuti da Michele sono la dimostrazione concreta del valore di questa realtà sportiva.