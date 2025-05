Piccoli pugili in gioco a Termoli: entusiasmo e passione al criterium giovanile di boxe

TERMOLI. Domenica mattina, nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Termoli, nella zona di Difesa Grande, si è tenuto un criterium giovanile organizzato dalla Società Boxe di Termoli.

I piccoli atleti, impegnati in varie performance, si sono messi in gioco per conquistare l’accesso alle fasi nazionali della Coppa Italia, in programma questa estate in una località ancora da definire.

Al di là della gara e delle prestazioni – come ci hanno spiegato gli organizzatori – l’evento è stato soprattutto un’occasione per dare libero sfogo all’entusiasmo di tanti giovani atleti, desiderosi di mostrare ciò che hanno imparato ai maestri che, con tanta cura e dedizione, li seguono quotidianamente in palestra.

Ma non solo: è stato anche un modo per far vedere i propri progressi ai genitori e, soprattutto, ai nonni, che hanno affollato il piazzale con grande partecipazione.

Insomma, una festa dello sport tra le più genuine, dove nelle performance dei piccoli non c’era agonismo, ma solo una gran voglia di divertirsi.

Per i risultati competitivi, ci sarà tempo: cresceranno, e con loro anche la voglia di sfidarsi sul serio.

Michele Trombetta