Puma Kick Boxing Montagna trionfa al World CKA 2025: quattro ori e un argento

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un successo straordinario per la Puma Kick Boxing Montagna al World CKA 2025, evento internazionale andato in scena a Perugia sotto l’egida del presidente Italy C.K.A., Mattia Lorenzi. La scuola guidata dal maestro Bartolomeo Montagna ha confermato la propria eccellenza nel panorama nazionale e internazionale della kick boxing, conquistando quattro medaglie d’oro e una d’argento con soli cinque atleti in gara.

Nella disciplina del Light Sanda, gli atleti molisani hanno messo in mostra una preparazione tecnica e atletica di altissimo livello, frutto di un lavoro costante e rigoroso svolto in palestra. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Emilia Della Loggia, Kevin ed Emanuel Maiorino e Salvatore Della Loggia, autori di prestazioni impeccabili che hanno entusiasmato il pubblico e impressionato i giudici. A completare il brillante bilancio è arrivata la medaglia d’argento ottenuta da un altro giovane talento Costantino montagna un ragazzo di 16 anni che in solo un anno e mezzo di attività agonistica, ha fatto la differenza combattendo nella disciplina a contatto pieno con K.o, battendo di netto l’atleta del Messico e perdendo la finale con l’attuale campione internazionale di Atene solo per alcune ammonizioni , confermando la solidità e l’omogeneità del gruppo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal consigliere comunale delegato allo sport di San Martino in Pensilis, Nicola D’Abate, che ha voluto congratularsi pubblicamente con atleti e staff tecnico: «Questi risultati ci riempiono d’orgoglio. La Puma Kick Boxing Montagna rappresenta un’eccellenza del nostro territorio, non solo per i successi sportivi, ma anche per i valori di disciplina, rispetto e impegno che riesce a trasmettere ai giovani. Complimenti al maestro Montagna, ai ragazzi e alle loro famiglie».

Questo trionfo rafforza il ruolo della società molisana come punto di riferimento per le arti marziali a livello nazionale, confermando che passione, metodo e spirito di squadra sono la vera chiave del successo.