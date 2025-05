‘Tutti in piscina 2025’: la fase nazionale arriva a Termoli

TERMOLI. Il nuoto molisano si prepara a un fine settimana di grande intensità. Domenica 25 maggio 2025, a Campodipietra, nella piscina del Centro Sportivo M2, si chiude ufficialmente la stagione invernale natatoria con il Trofeo della Velocità riservato alla categoria Esordienti. Un appuntamento importante per tanti giovani atleti, che si sfideranno in vasca segnando la fine di un ciclo e l’inizio di nuove sfide.

Ma se a Campodipietra si chiude una stagione, a Termoli si apre ufficialmente quella estiva, e lo fa in grande stile. Nella piscina olimpionica A. Casolino della cittadina adriatica andrà in scena, dal 31 maggio al 2 giugno 2025, per il secondo anno consecutivo, la fase nazionale della manifestazione “Tutti in Piscina 2025”, evento di nuoto e salvamento riservato al settore propaganda.

La competizione, promossa dalla Federazione Italiana Nuoto, mira a valorizzare il talento dei giovani nuotatori, offrendo loro un’opportunità di crescita in un ambiente competitivo, con l’obiettivo di avvicinarli all’attività agonistica in modo graduale e divertente. Saranno circa 1000 gli atleti impegnati a Termoli, provenienti da tutta Italia, confermando l’evento come uno degli appuntamenti di riferimento per il settore.

Sarà presente anche Giorgio Quintavalle, presidente nazionale della sezione Salvamento FIN, che testimonierà l’importanza del trofeo non solo sul piano sportivo.

Ma l’importanza della fase nazionale del Trofeo Propaganda “Tutti in Piscina 2025” va ben oltre l’aspetto tecnico. La presenza di così tanti partecipanti – tra atleti, tecnici, famiglie e appassionati – rappresenta un significativo impulso turistico ed economico per il territorio. In una piccola regione come il Molise, eventi di questa portata contribuiscono a far conoscere il territorio e a valorizzarne le potenzialità ricettive.

Tra sport e promozione locale, il nuoto molisano lancia il suo sprint estivo, con Campodipietra e Termoli protagoniste di una staffetta ideale che unisce competizione, passione e opportunità.