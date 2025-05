Vanessa Ciaccia, buona la prima per la giovane driver molisana

CAMPOBASSO. Buona la prima! Dopo tanta attesa si sono riaccesi i motori anche per questa stagione automobilistica 2025, con la partecipazione alla gara di casa per la pilota molisana Vanessa Ciaccia, che ha partecipato al 32* slalom città di Campobasso che si è svolto nell’ultimo weekend, tra il 10 e l’11maggio portando a casa un bel primo di classe e un quarto posto di gruppo e seconda nella classifica femminile.

La giovane driver è stata anche ospite alla Cerimonia di Premiazione dei campioni del 35° Campionato ACI SPORT 2024, come vincitrice Coppa Slalom 3^zona Gr RS PLUS che si è tenuta il 10 maggio a foggia presso l’Auditorium della Camera di Commercio, alla presenza della delegazione regionali e dei fiduciari di Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Campania.

La pilota ovviamente ringrazia tutti i suoi fans, la sua famiglia che è sempre presente in ogni gara, i suoi più cari amici che la sostengono e in particolar modo i suoi sponsor ufficiali che ripongono in lei un’immensa stima.