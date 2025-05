World Sailing: Anna Cuccia entra nel working group

TERMOLI. Termolesi d’esportazione, coloro che eccellono in campi diversi e fuori dal nostro contesto territoriale, come Anna Cuccia.

La XII Zona FIV è orgogliosa di condividere con tutta la comunità velica una notizia che ci riempie di soddisfazione: la dottoressa Anna Cuccia è stata nominata membro del working group di World Sailing per la Regola 42, una delle aree più delicate e tecniche della regolamentazione internazionale della vela.

Questo prestigioso incarico rappresenta un importante riconoscimento del valore, della competenza e della dedizione di Anna nel mondo della vela, non solo a livello zonale e nazionale, ma ora anche su scala mondiale.

“Con grande emozione e soddisfazione desidero condividere con voi questa nomina. Sono molto felice anche perché potrò lavorare con Giuseppe D’Amico, che ha ricevuto la stessa nomina. Congratulazioni Giuseppe!” – ha scritto Anna nel suo messaggio rivolto alla Zona.

La XII Zona si congratula vivamente con Anna Cuccia e Giuseppe D’Amico per questo importante traguardo, che conferma l’eccellenza e l’impegno continuo dei nostri ufficiali di regata e dirigenti nel panorama velico internazionale.

«Grazie Anna per rappresentare con orgoglio e competenza la nostra vela italiana nel mondo».