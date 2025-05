«Ambulanza arrivata in 9 minuti, ma il dipendente Atm era stato già portato dai colleghi all’ospedale»

TERMOLI. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, dopo aver assunto le prime informazioni, chiarisce quanto accaduto all’officina dell’Atm, dove si è verificato un incidente sul lavoro.

“Da informazioni assunte, il 118, presa in carico la chiamata, ha inviato un’ambulanza con quattro persone a bordo, arrivata sul posto in tempi rapidi, mezzo allertato e partito alle 9,24 con arrivo sul posto alle 9,33 – il commento del presidente Francesco Roberti – pertanto, i tempi di chiamata e arrivo sono in piena corrispondenza con i tempi dell’emergenza-urgenza. Quando l’ambulanza è arrivata all’officina, è stato comunicato all’equipaggio medicalizzato che il dipendente dell’Atm, che non aveva perso i sensi ed era vigile, era appena partito, accompagnato da alcuni colleghi, verso il Pronto Soccorso dell’Ospedale ‘San Timoteo’, rinunciando di fatto all’intervento di primo soccorso degli operatori del 118”.

“Una volta preso in carico dal Pronto Soccorso – ha spiegato il Presidente Francesco Roberti – il personale medico del nosocomio ha deciso per il trasferimento all’ospedale di Pescara, dove è stato posto in coma farmacologico per monitorare eventuali ematomi che possano influire sullo stato del paziente”.

“Chiederemo, sicuramente, all’Asrem di relazionare sull’accaduto, in modo da avere piena contezza dei tempi e di tutta la vicenda, così come saranno gli organismi competenti ad accertare eventuali responsabilità relativamente all’infortunio sul luogo di lavoro – ha proseguito il presidente Francesco Roberti – Intanto, ci auguriamo che il lavoratore possa essere dimesso quanto prima per una pronta guarigione”.

“È del tutto evidente che si debba ringraziare il 118, per aver svolto in maniera tempestiva il soccorso, rispetto a chi ha voluto, deliberatamente, descrivere una situazione non veritiera”, ha concluso il presidente Francesco Roberti.