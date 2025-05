Bandiera Blu 2025, due i vessilli sulla costa molisana: Termoli cala il tris, mentre Campomarino fa tredici

TERMOLI. La creazione di Piani di sostenibilità e gruppi di lavoro hanno cesellato sicuramente la rincorsa verso la Bandiera Blu 2025, che secondo le nostre informazioni, sventolerà sul nostro litorale ancora a Termoli e Campomarino.

Le due amministrazioni comunali sono state invitate il prossimo 13 maggio alle 10.30, alla conferenza del Fee, l’associazione che le conferisce, nella sala convegni del Cnr.

Per Termoli si tratta della terza Bandiera Blu consecutiva, mentre per Campomarino addirittura la 13esima in fila.

Non c’è più tanta segretezza rispetto alle assegnazioni, anche perché qualche portale specializzato ha addirittura anticipato la mappatura completa, suddivisa regione per regione.