Bandiera Blu, Balice: “Tre anni di impegno costante per questo traguardo”

TERMOLI. Ancora una volta, le splendide coste di Termoli e Campomarino ottengono la prestigiosa Bandiera Blu, un riconoscimento che certifica la qualità ambientale delle loro acque e l’impegno costante nella sostenibilità. Un traguardo significativo che valorizza il lavoro delle amministrazioni locali e premia la dedizione alla tutela del territorio.

Il programma Bandiera Blu, attivo in Europa dal 1987, è oggi riconosciuto a livello globale come simbolo di eccellenza per le località balneari. I criteri di assegnazione vengono aggiornati di frequente, spingendo i Comuni partecipanti a migliorarsi continuamente. Tra le novità di quest’anno, i candidati hanno dovuto presentare un Piano di azione per la sostenibilità, un documento triennale che definisce strategie concrete per la tutela ambientale e la qualità dei servizi.

Ottenere la Bandiera Blu non è semplice: il percorso prevede la compilazione di un dettagliato questionario e la presentazione di una serie di documenti che attestano il rispetto degli standard richiesti. Gli uffici comunali di Termoli e Campomarino hanno lavorato intensamente per settimane, dimostrando un impegno straordinario nel garantire un elevato livello di gestione del territorio e delle risorse naturali.

Un aspetto fondamentale nella valutazione è la qualità delle acque. Secondo le analisi delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (Arpa), condotte nell’ambito del Programma nazionale di monitoraggio promosso dal Ministero della Salute, i litorali di Termoli e Campomarino hanno ottenuto risultati eccellenti negli ultimi quattro anni, confermando la purezza del mare e l’efficacia delle politiche ambientali adottate.

Alla cerimonia di premiazione, svoltasi a Roma, hanno partecipato il sindaco di Termoli, Nico Balice, e l’assessore Silvana Ciciola, testimoniando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare la qualità della vita e dell’offerta turistica. Balice ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento, dichiarando: “Tre anni di impegno costante”. Un’affermazione che sottolinea la determinazione con cui Termoli ha lavorato per ottenere il prestigioso vessillo e garantire ai cittadini e ai visitatori un mare sempre più pulito e servizi sempre più efficienti.

Con questo riconoscimento, Termoli e Campomarino si confermano tra le mete più affascinanti della costa molisana, capaci di unire bellezza naturale, gestione sostenibile e attenzione al benessere del territorio. Un premio alla dedizione e alla lungimiranza, che si traduce in un’esperienza indimenticabile per chi sceglie queste località per le proprie vacanze.