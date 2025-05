Buone Imprese: storie da raccontare, aziende da valorizzare

A cura di Nicola Montuori, ideatore del progetto Buone Imprese

C’è chi lavora ogni giorno con passione, coraggio e silenziosa determinazione, imprenditori che costruiscono valore nel tempo, spesso lontano dai riflettori.

In questi anni, grazie alle peculiarità del mio lavoro ho avuto la fortuna di incontrare tanti imprenditori, colleghi – questo siamo – che, come me, hanno affrontato sfide, incertezze e sacrifici per costruire qualcosa di concreto e ognuno di loro mi ha lasciato dentro una convinzione profonda: ci sono imprese che meritano di essere raccontate, riconosciute, valorizzate.

Perché non dare voce a chi fa impresa con coraggio, innovazione e visione?

Non possiamo permettere che queste storie restino nell’ombra e ignorate.

È da qui che nasce Buone Imprese, un progetto editoriale e relazionale che ho voluto fortemente, e che oggi prende vita con una nuova energia.

L’obiettivo è semplice, ma ambizioso: dare visibilità e voce alle imprese che, ogni giorno, rappresentano il meglio del nostro territorio.

Parliamo di aziende che non cercano l’apparenza, ma che ogni giorno costruiscono concretezza. E proprio per questo rischiano spesso di restare nell’ombra, mentre invece hanno storie, valori e identità che meritano attenzione.

Buone Imprese vuole essere una vetrina ma anche un abbraccio: un progetto che racconta, connette, valorizza.

È con questa consapevolezza che annunciamo la nascita di BUONEIMPRESE, un progetto audace di Termolionline e della Società Editrice Mediacomm; non un semplice format, non una vetrina promozionale, ma un’intuizione che affonda le radici in un desiderio autentico: «Valorizzare le imprese del territorio, far emergere le loro storie, rendere visibile il lavoro e il sacrificio di chi ogni giorno non solo crea occupazione, ma porta alto il nome del nostro territorio in Italia e nel mondo.»

Senza entrare troppo nel dettaglio dei servizi offerti (che saranno su misura per ogni impresa coinvolta), voglio evidenziare due momenti chiave di questo percorso:

L’evento ufficiale di presentazione, previsto in autunno, sarà un’occasione straordinaria per conoscere da vicino le imprese aderenti, ascoltare le loro storie, creare connessioni e dare il via a una nuova stagione di visibilità condivisa.

A questo seguirà la pubblicazione del volume cartaceo “Buone Imprese 2025”, una raccolta di testimonianze, volti e percorsi imprenditoriali. Un libro che resterà nel tempo e che darà ulteriore valore a chi ha scelto di esserci.

Credo che oggi, più che mai, raccontare bene un’impresa sia già un modo per farla crescere.

E io, con l’aiuto di una squadra appassionata e di strumenti editoriali concreti, voglio mettere la mia esperienza e il mio impegno al servizio di questo obiettivo.

Se sei un imprenditore e senti che è arrivato anche per te il momento di raccontare la tua impresa, di farla conoscere meglio, di renderla visibile nel modo giusto… allora questo progetto è anche tuo.

Buone Imprese è appena iniziato.

E ha già voglia di far parlare di sé, e soprattutto, di parlare delle Buone Imprese del nostro territorio.

https://termolionline.it/buoneimprese/