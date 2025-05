Canzoni al Telefono: con Giada la dedica arriva dritta al cuore

TERMOLI. Chi non ricorda quelle serate in cui le dediche radiofoniche ci tenevano incollati alla frequenza, aspettando con il cuore che una canzone speciale fosse dedicata a qualcuno che amavamo o che ci era lontano? La radio aveva il potere di annullare le distanze, di creare legami attraverso le note e le voci degli speaker. Ogni messaggio in diretta, ogni brano scelto con cura, contribuiva a rendere quei momenti unici e irripetibili.

Oggi, quella stessa emozione rivive in una nuova forma grazie a Canzoni al Telefono, un progetto che trasporta la magia della musica direttamente nelle case delle persone. Nato nel 2020 durante il lockdown, l’iniziativa ideata dall’artista Didie restituisce intimità e connessione attraverso uno degli strumenti più semplici e familiari: il telefono.

Come accadeva nelle dediche radiofoniche di un tempo, Canzoni al Telefono permette di regalare una canzone a qualcuno di speciale. Ma questa volta, l’artista canta direttamente al telefono, creando un momento unico e personalizzato. Prima o dopo l’esibizione, l’artista legge una breve dedica, proprio come facevano gli speaker radiofonici, conferendo a ogni brano un significato ancora più profondo.

Un aspetto distintivo del progetto è la possibilità di ricercare facilmente la canzone o l’artista desiderato. Con una semplice ricerca nel sito ufficiale, si può trovare il repertorio giusto per la propria dedica, scegliendo tra circa 250 artisti che mettono a disposizione la propria voce e il proprio talento. Ogni artista ha una selezione di brani disponibili, per offrire un’esperienza davvero su misura.

Diversamente dalle tradizionali dediche radiofoniche, però, Canzoni al Telefono non ha un costo fisso: l’artista riceve una donazione libera in cambio della sua performance, trasformando il progetto in un’opportunità di supporto reciproco e riconoscimento artistico.

Tra i talenti coinvolti c’è anche Giada Caprioli, cantante di Termoli, che ha scelto di far parte di questa iniziativa per unire musica e solidarietà. A rendere il progetto ancora più speciale è la presenza di Paolo di Gioia, membro del celebre gruppo Eugenio in Via di Gioia, che ha deciso di entrare a far parte dello staff per contribuire con la sua esperienza e il suo talento. Proprio grazie a questa collaborazione, tempo fa Canzoni al Telefono ha dato ai fan più appassionati la possibilità di dedicare in anteprima una canzone del gruppo, un’esperienza esclusiva che ha rafforzato il legame tra artisti e pubblico.

E il prossimo appuntamento è già fissato: il 17 maggio uscirà il video ufficiale, in cui saranno protagoniste le esibizioni degli artisti e dei fan che hanno preso parte a questa speciale iniziativa.

Ma cosa rende davvero speciale Canzoni al Telefono? È la capacità di trasmettere un’emozione profonda, proprio come le dediche radiofoniche, ma in un modo ancora più personale e diretto, grazie alla telefonata intima tra l’artista e il destinatario. È molto più di una performance musicale: è un gesto di vicinanza, di affetto, di connessione.

In un periodo in cui il distanziamento sociale ha reso tutto più freddo e distante, Canzoni al Telefono ha saputo riportare calore e umanità, ricreando quella sensazione di comunità che solo la musica sa offrire. Con un numero sempre crescente di artisti partecipanti, il progetto continua a diffondere la sua magia, regalando emozioni uniche a chiunque desideri far sentire qualcuno speciale, ovunque esso sia.