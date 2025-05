Chiusura di via Sangro: «Disagi evitabili e mancanza di attenzione verso i cittadini», lettera aperta a Balice

TERMOLI. Da lunedì scorso e per un mese circa, interrotta ancora la viabilità in via Sangro, l’arteria che collega la zona di San Pietro con via Asia e indirizza anche verso l’ospedale San Timoteo da Termoli Nord, a causa dei lavori di riqualificazione del viadottom dell’A14.

Un residente ha inviato una lettera aperta indirizzata al Sindaco di Termoli in merito ai gravi disagi causati dalla chiusura di Via Sangro per lavori stradali, che hanno generato una situazione insostenibile per i residenti e per chi transita nella zona nord-ovest della città.

«Ritengo che la questione sia di interesse pubblico e meriti visibilità, in quanto tocca aspetti legati alla viabilità, alla qualità dell’aria, al decoro urbano e alla gestione delle opere pubbliche», le parole di Nicolino Perna.

«Egregio signor sindaco, desidero sottoporre alla Sua attenzione, e a quella dell’opinione pubblica, i gravi disagi che stanno vivendo in questi giorni i cittadini della zona nord-ovest di Termoli a causa dell’ennesima chiusura di via Sangro, per lavori sul cavalcavia autostradale.

La chiusura di questa importante arteria ha già avuto luogo in passato, causando ogni volta pesanti ripercussioni sul traffico urbano. Anche in questa occasione, tutto il flusso veicolare è stato dirottato sulla statale 483, una strada già fortemente trafficata, aggravando la situazione nelle ore di punta: ingresso e uscita dalle scuole, apertura degli uffici, rientro serale dal lavoro.

Oltre al tempo perso in interminabili code, si aggiunge un effetto ambientale preoccupante, con un aumento significativo dei gas di scarico e della concentrazione di CO₂, in una zona peraltro densamente abitata.

Va inoltre evidenziato che lungo la SS 483 si trovano: