Continuano i lavori sull’A14, chiuso per un mese il sottopasso di via Sangro

TERMOLI. Non sarà una notizia che farà felici gli automobilisti di una vasta zona, perché da oggi e potenzialmente fino al prossimo 17 giugno, per quasi un mese, sarà impossibile transitare tra via Asia e via Sangro, attraverso il sottopasso dell’A14.

A disporlo un’ordinanza comunale, che sarebbe stato opportuno venisse resa nota anzitempo, mentre ad accorgersene sono stati gli stessi residenti, che stamani hanno trovato la strada sbarrata dalla segnaletica che imponeva loro una deviazione.

Dal 19 maggio al 17 giugno 2025, il Comune di Termoli ha disposto una serie di provvedimenti viabilistici temporanei per consentire interventi di manutenzione evolutiva sulle solette e la riqualificazione delle barriere di sicurezza del viadotto Rio Vivo, realizzati per conto di Autostrade per l’Italia.

Chiusura temporanea e deviazioni del Traffico

Secondo l’ordinanza n. 160 del 19 maggio 2025, sarà vietato il transito 24 ore su 24 lungo il tratto di via Sangro, compreso tra l’intersezione con via Adige e la rotatoria con via Asia. Saranno previsti percorsi alternativi per garantire la circolazione. Sono esclusi dal divieto i veicoli dei residenti, delle attività produttive e ricettive, oltre ai mezzi di polizia, emergenza e soccorso.

L’impresa incaricata dei lavori, la ELLE 2013 Srl, provvederà ad apporre la segnaletica di cantiere, conforme alle disposizioni del Codice della Strada, per informare gli utenti sulla viabilità alternativa.

I controlli saranno affidati agli organi di Polizia Municipale e alle forze dell’ordine competenti.

L’autorizzazione potrà essere revocata per motivi di pubblico interesse o in caso di violazioni delle norme di circolazione.

Queste misure sono finalizzate alla sicurezza stradale e alla riqualificazione delle infrastrutture locali, garantendo una maggiore protezione per i cittadini e la viabilità futura.