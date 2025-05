Corso Nazionale si veste di verde, «Così è più vivo e gradevole»

TERMOLI. Stamattina sono stati posizionati 40 vasi con alberi di ulivo e carrubo lungo tutto il Corso Nazionale di Termoli, portando finalmente un tocco di verde e freschezza in quella che per anni è stata vista come una lunga distesa di selciato assolato.

L’iniziativa, curata dall’assessore ai Lavori pubblici Enrico Miele con il supporto dell’ufficio tecnico comunale, nasce dall’esigenza di migliorare la vivibilità e l’aspetto estetico della principale via cittadina senza alterare la storica pavimentazione. Per questo motivo si è optato per vasi mobili, realizzati artigianalmente dalla Viscio Urban Design di Apricena, che ospitano alberi forniti dal Vivaio Verde Molise di Termoli. Questa soluzione permette anche di spostare gli alberi in occasione di eventi o processioni che interessano il Corso.

La reazione della comunità non si è fatta attendere: molti cittadini hanno accolto con entusiasmo la novità, apprezzando il nuovo verde come un arricchimento e una possibile risposta alle esigenze di frescura e ombra, soprattutto nella stagione estiva. Qualcuno ha espresso anche la speranza che ci sia rispetto e cura per le piante, invitando a evitare atti di vandalismo e a mantenere puliti i vasi e l’area circostante.

Non sono mancati commenti che hanno definito il Corso Nazionale “finalmente più vivo e gradevole”, una trasformazione che, seppur semplice, contribuisce a migliorare l’esperienza di chi ogni giorno lo percorre, trasformandolo da una “pista assolata d’atterraggio” a un luogo più accogliente.

Ovviamente, resta l’invito alla responsabilità collettiva per preservare questo nuovo arredo urbano, affinché possa rappresentare un valore aggiunto duraturo per Termoli e per i suoi cittadini.