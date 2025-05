I residenti di Rio Vivo: “Basta con l’incuria”

TERMOLI. Abbiamo ricevuto segnalazioni di degrado ambientale da parte di cittadini residenti in zona Rio Vivo.

Una volta giunti sul posto, nei pressi della rotonda dove si trova alla sinistra i lidi con le spiagge e a destra una lunga passerella in legno per un percorso naturalistico, i residenti ci hanno indicato la presenza di diversi rifiuti, l’assenza di manutenzione dei canali di scolo, uno in particolare indicato come “a forma” che emana un tanfo, un cattivo odore da rendere praticamente la zona poco praticabile e sicuramente non piacevole per effettuarvi una sosta o una passeggiata tra le dune.

Nell’area della rotonda situata a termine della strada, alcune feritoie poste per lo smaltimento delle acque meteoriche sono ostruite da una consistente massa di rifiuti e da vegetazione spontanea; tutto ciò fa sì che in caso di rovescio le acque piovane ristagnerebbero causando un disagio per gli avventori.

Inoltre, la suddetta passerella in legno necessita per lunghi tratti di sostituzione del corrimano in corda (perché assente o divelto in parte) o qualche tavola necessita di sostituzione e immediata manutenzione, oltre ad una presenza di rifiuti di plastiche, carte e vegetazione infestante lungo i margini della passerella.

Nelle immediate vicinanze, a ridosso della spiaggia, la presenza di sanitari dismessi e abbandonati, del tipo vaso in ceramica (nei pressi della rotatoria area adibita anche a parcheggio auto), identifica con tale presenza di rifiuti abbandonati quanto degrado è presente in questa zona della nostra città balneare.

Al parcheggio, posto all’inizio di Rio Vivo, l’erba in alcuni punti supera il metro di altezza e arriva a lambire il cofano di alcune autovetture in sosta. Nelle vicinanze sono presenti massicci depositi di vegetazione, arbusti e altri residui di sfalcio erba già in avanzato stato di decomposizione (probabilmente si tratta solo di un deposito temporaneo). Questo potrebbe rappresentare un rischio per gli incendi oltre ad essere un evidente stato di degrado in un’area di accesso alla spiaggia. Le scale e i varchi che consentono l’accesso al mare in alcuni casi sono impraticabili.

I cittadini segnalano che lungo tutta la via di Rio Vivo vi è impraticabilità dei marciapiedi, a causa della massiccia presenza di vegetazione, e gran parte dei pedoni sono costretti ad utilizzare la carreggiata stradale con possibili pericoli anche per i ciclisti (a causa della presenza improvvisa di pedoni sulla loro direzione di marcia) e per la sicurezza stradale in genere.

I canali di scolo in alcuni tratti, verso l’area dell’aviosuperficie (campo di volo), sono ostruiti da vegetazione e da diversi rifiuti in plastica e in ferro. In questa zona la vegetazione in più punti ha ricoperto la segnaletica stradale verticale.

I residenti si rivolgono alle autorità preposte perché chiamate ad intervenire: quest’area della città è intensamente abitata da cittadini regolarmente residenti e, solo tra pochi giorni, la stessa zona sarà interessata da un massiccio incremento abitativo per la preziosa presenza dei turisti.

I problemi che interessano l’area di Rio Vivo sono molteplici: oltre a fenomeni di inciviltà e di incuria di alcuni, il tempestivo intervento da parte degli enti preposti resta fondamentale per la pulizia e manutenzione dei canali di scolo presenti in queste zone.

In molti casi limitati, l’inciviltà si rende oltremodo responsabile perché, ostruendo con rifiuti vari i canali di scolo (che costituiscono una fitta rete), contribuisce massicciamente ad aumentare il rischio di allagamento in una zona già soggetta a rischio alluvione (emergenza alluvione gennaio 2003).

Ancora, comportamenti incivili si registrano da parte di alcuni responsabili ignoti che lasciano diversi rifiuti domestici un po’ ovunque, in alcuni casi legandoli ai pali della segnaletica stradale, in curva appesi ai guardrails o ad altri supporti lungo il margine dell’asse stradale.

Tutto ciò si somma in maniera inequivocabile al degrado non trascurabile che interessa i marciapiedi dell’intera area, la segnaletica stradale e le pensiline per l’attesa autobus sommerse da vegetazione con presenza di piante infestanti e, come ci è stato riferito, anche di numerosi avvistamenti di rettili.

La sensazione che si prova percorrendo alcuni tratti di via Rio Vivo è quella di essere in una vera giungla posta all’interno della città.

Le varie problematiche, come l’inciviltà di alcuni soggetti e l’assenza o il ritardo nella manutenzione, sono la causa del degrado ambientale che quest’area di Termoli vive e che in alcuni casi si può trasformare in possibile pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica.

Pertanto, viene chiesto un tempestivo intervento da parte degli organi preposti.

Giuseppe Alabastro