Di Santo: «L’Emodinamica del San Timoteo punto di riferimento importante per un vasto territorio»

TERMOLI. Il direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo, torna sull’intervento effettuato nella serata di ieri nell’Emodinamica: procedura complessa effettuata con successo al San Timoteo.

Una procedura particolarmente delicata è stata eseguita, nella serata di ieri, presso la Cardiologia, guidata dal dottor Gianludovico Magri. È stato impiantato un pacemaker leadless ad una paziente estremamente fragile come lo stesso primario ha raccontato.



“L’Emodinamica del San Timoteo di Termoli – ha sottolineato il direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo – rappresenta un punto di riferimento importante per tutto il Basso Molise, e non solo. Grazie ai nostri professionisti garantiamo certezza e sicurezza delle cure favorendo, inoltre, mobilità attiva. Continueremo a percorrere la strada dell’efficienza e della eccellenza affinché i cittadini abbiano sempre più fiducia nel nostro sistema sanitario”.